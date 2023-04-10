Россия продолжила поставлять в Украину автомобильное топливо - Расследование TV3

Опубликовано: 10.04.2023 16:06 , Обновлено: 10.04.2023

Проект Nekā personīga (Ничего личного») на латвийском телеканале tv3 сообщил, что в Рижский порт продолжают приходить российские танкеры, топливо с которых вывозят бензовозы на украинских номерах. На телеканале сообщили о десятках машин день.

Латвийские журналисты утверждают, что, несмотря на вступившие в силу европейские санкции 2 месяца назад, подразумевающие полный запрет на российские нефтепродукты, несколько российских танкеров были замечены в Рижском порту. Что примечательно, нефтепродукты выгружают на бензовозы с украинскими номерами.

Там заявили о суднах “NS Point” и “NS Pride” российской государственной компании “Совкомфлот”. На телеканале подсчитали, что общая стоимость нефтепродуктов может составить более 100 миллионов евро.

“На этой неделе наша программа снова отправилась записывать ситуацию. Спустя два месяца после прихода последнего российского топливозаправщика в Рижский порт, на терминале «Парс» видно, что туда продолжают ходить бензовозы из Украины”, - говорится в материале.

В Украине запрет на российские и белорусские нефтепродукты действует уже более года.

На латвийском телеканале утверждают, что поставки нефтепродуктов в Украину их России через Латвию осуществлялись по поддельным сертификатам на имя дочерней польской компании в Литве Orlen Lithuania. Однако там утверждают, что документы являются подделкой.

В то же время, в правительстве Латвии объявили о начале расследования. Там утверждают, что все нефтепродукты остались в порту, а Украина якобы отказалась принять российские нефтепродукты.