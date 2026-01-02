Россия признала своим танкер, за которым США гоняются две недели

Опубликовано: 02.01.2026 08:44 , Обновлено: 02.01.2026

Власти России направили Вашингтону специальную дипломатическую ноту, в которой попросили не преследовать нефтяной танкер Bella 1. Об этом сообщило издание The New York Times.

Военно-морские силы США уже две недели преследуют судно (с 21 декабря), которое шло у берегов Венесуэлы. Погоню начали, потому что танкер находится под санкциями США за перевозку иранской нефти. Однако главная причина преследования — фактическая блокада портов Венесуэлы для отгрузки нефти.

Согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер в последних рейсах ходил под флагом Гайаны. Однако агентство Bloomberg утверждает, что к моменту начала погони Bella 1 шёл под панамским флагом.

В свою очередь чиновники США заявляли, что на момент первого контакта с американскими военнослужащими у судна вообще не было действительного национального флага. А это причина для остановки и досмотра.

Тем не менее уже после начала погони, чтобы защититься от США, экипаж танкера нарисовал на борту судна российский флаг. Затем судно появилось в российском морском регистре, но уже под названием Marinera. В реестре указано, что танкер теперь ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.