Россия пригрозила ударами по европейским войскам в Украине - "Интервенция"

Опубликовано: 08.01.2026 13:57 , Обновлено: 08.01.2026

В МИД России ответили на последние инициативы "коалиции желающих" из числа европейских стран, которые заявили о готовности разместить в Украине свои миротворческие войска.

По последним данным, Великобритания и Франция планируют отправить в Украину военный контингент числом 15 000 солдат.

Однако представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как “интервенция”, несущая “угрозу безопасности”.

По ее словам, армия РФ присланные в Украину подразделения и созданные западными военным военные объекты будет рассматривать “в качестве законных боевых целей”.

На данный момент в западной прессе на основе сообщений источников писали, что Германия готова развернуть войска около Украины, возможно, в Польше или Румынии. И лишь Франция и Великобритания выказали готовность отправить солдат на территорию Украины. Но при условии достижения мирного соглашения и согласования с Россией.

Планируется, что британские и французские войска должны будут помочь в обучении украинской армии и контролировать строительство «защищенных объектов» для хранения оружия и военной техники. Вдали от линии разграничения.

Украина же выступает за участие в миротворческой миссии в том числе и американских войск. Однако Вашингтон официально пока не подтверждал такой возможности.