Россия пригрозила США "вооруженным конфликтом"

Опубликовано: 05.05.2023 08:48 , Обновлено: 05.05.2023

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, что РФ и США находятся на "грани открытого вооруженного конфликта". Такое высказывание прозвучало после заявления Белого дома о "смехотрвоности" обвинений в атаке на Кремль.

“Мы работаем над тем, чтобы отношения с США не скатились в пропасть открытого вооруженного конфликта. Мы уже стоим на краю, на краю этой пропасти”,

заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в четверг в эфире Первого российского канала, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Его замечания прозвучали после того, как Москва выступила с недоказанными заявлениями о том, что США стоят за предполагаемой атакой беспилотника на Кремль и покушением на президента Владимира Путина. Киев и Вашингтон опровергли эти обвинения.

По словам дипломата, в России не верят в непричастность США к атаке на Москву. Сергей Рябков заявил, что “РФ готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность руководства страны”.

Ранее Телеграф сообщил, что власти США 4 мая заявили, что не причастны к атаке беспилотника на Кремль. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил: “Мы не имеем к этому никакого отношения”. В Кремле, однако, другого мнения.

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