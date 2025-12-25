Россия пригрозила "последствиями" Польше из-за инцидента в Гданьске

Опубликовано: 25.12.2025 20:55 , Обновлено: 25.12.2025

Польша закрыла российское консульство в Гданьске. Затем во вторник сотрудники мэрии Гданьска попытались проникнуть в здание бывшего диппредставительства. Все дело в том, что власти Польши обязали российских дипломатов покинуть здание до 23 декабря.

Но им это не удалось. «Похоже, кто-то остался на территории», — заявила Изабела Козицка-Прус, пресс-секретарь мэрии Гданьска.

Решение об отзыве разрешения на работу российского консульства в Гданьске принял министр иностранных дел Радослав Сикорский. Оно стало ответом на акты саботажа на польской железной дороге, в которых Варшава обвинила Москву. В ответ Россия отозвала разрешение на работу польского консульства в Иркутске.

Позднее в четверг пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент со зданием российского консульства в Гданьске. Она заявила, что Москва считает действия Варшавы незаконными. «В нашем арсенале множество примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненны бывают эти реакции», — предупредила Захарова.

Власти России настаивают, что хотя консульство закрыто, само здание принадлежит РФ. “После войны рассматриваемое имущество перешло в собственность СССР на неограниченный и свободный доступ в обмен на историческое здание, принадлежавшее консульству Российской империи, а следовательно, и СССР, с XVIII века и разрушенное во время военных действий Второй мировой войны”, — утверждает Захарова.

Впрочем, власти Польши с такой трактовкой не согласны. В земельном и ипотечном реестре здание консульства числится городской собственностью, а россияне не платят арендные платежи уже несколько десятилетий.

Мэрия Гданьска подтвердила интернет-изданию Trojmiasto.pl, что задолженность по этой недвижимости превышает 5 миллионов злотых, а в январе 2023 года город частично списал долг — до 2,3 миллиона злотых.