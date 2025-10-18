Россия предложила вырыть подводный туннель в США. Что ответил Трамп?

Опубликовано: 18.10.2025 10:12 , Обновлено: 18.10.2025

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, что ему нужно «подумать» над предложением Москвы — построить под Беринговым проливом тоннель, который соединит американскую Аляску и российскую Чукотку. Впрочем, в России сразу же оговорились, что рыть тоннель почему-то должна американская компания Илона Маска The Boring Company - миллиардера, который совсем недавно разругался с Дональдом Трампом.

Предложение сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальным эмиссаром президента России Кирилл Дмитриев. Причем сделал этот через американскую соцсети X, где написал сообщение Илона Максу.

Эту идею уже окрестили в американской прессе «тоннелем Путин-Трамп», а его протяженность может составить 110 километров. Российский посланник даже подсчитал, сколько американских денег может пойти на мегапроект - 65 млрд долларов. Это намного дороже другого “любимого Путиным” мегапроекта - Крымского моста, который обошёлся примерно в 3,6 млрд. долларов.

Впрочем, по оценкам Кирилла Дмитриева, Илон Маск и его The Boring Company могли бы каким-то образом сократить расходы до 8 млрд, а завершить проект за за восемь лет. «Давайте строить будущее вместе!» — написал российский посланник.

Когда журналисты спросили Трампа об этой инициативе, он ответил: «Это интересно. Нам нужно над этим подумать. Я об этом не слышал».

Технический вызов, экологические риски и непонятная цель

Пока неясно, зачем США может понадобиться тоннель в Россию в своем самом отдаленном штате. В России же, кроме символического значения, никак не обосновали необходимость такого сооружения.

Строительство тоннеля под Беринговым проливом стало бы одним из самых сложных инженерных проектов в истории человечества. Малого того, что в той местности экстремально низкие температуры, там ещё и полное отсутствие инфраструктуры и наблюдается высокая сейсмическая активность.

В свою очередь, опыт The Boring Company на сегодняшний день ограничен работой в жарком, сухом климате с развитой инфраструктурой. Да и то, недавно компания была оштрафована в Неваде за «исключительное количество нарушений», включая несанкционированные земляные работы и слив неочищенных вод.

Где самые длинные тоннели в мире?

Идея тоннеля через Берингов пролив существует более века, и современные технологии могут сделать ее реальностью. Если бы проект воплотили в жизнь, трасса под водой стала бы самым длинным подводным тоннелем в мире. На сегодняшний день пальма первенства принадлежит другим грандиозным сооружениям:

Фемарнбельтский тоннель (Fehmarnbelt Tunnel), Дания-Германия: Строящийся тоннель длиной 18 км (из которых 17,6 км — под водой). После завершения в 2029 году он станет самым длинным комбинированным автомобильным и железнодорожным тоннелем в мире. Евротоннель (Channel Tunnel), Великобритания-Франция: Легендарный тоннель под проливом Ла-Манш. Его общая длина составляет около 50 км, а подводный сегмент — 39 км. С момента открытия в 1994 году он остается одним из символов европейского единства. Сейкан (Seikan Tunnel), Япония: Железнодорожный тоннель, соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо. Его общая длина — 53,85 км, а подводный сегмент — 23,3 км. Долгое время он был самым длинным подводным тоннелем в мире, пока его не обогнал Евротоннель.

Политический и деловой бэкграунд

Предложение прозвучало на фоне телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились обсудить пути разрешения войны в Украине. Трамп подтвердил, что на следующей неделе госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные советники встретятся с российской делегацией, а затем последует его личная встреча с Путиным в Будапеште.

В свою очередь, миллиардер Илон Маск пока не прокомментировал идею. Впрочем, его компании имеют некоторые связи с Россией. Так, Tesla закупала алюминий у компании «Русал», основанной находящимся под западными санкциями Олегом Дерипаской. Ранее СМИ сообщали о тайных переговорах Маска с Путиным в 2022 году.