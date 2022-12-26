Россия предложила возобновить поставки газа ЕС по уцелевшему газопроводу

Опубликовано: 26.12.2022 09:34 , Обновлено: 26.12.2022

Власти России заявили о готовности возобновить поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и ранее был остановлен.

“Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, и у нас есть все возможности возобновить поставки. Например, трубопровод Ямал-Европа, который был остановлен по политическим причинам, остается неиспользованным”, - сказал вице-премьер России Александр Новак.

При этом российский чиновник выказал уверенность, что в Европе растет спрос на российский газ. “Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для продажи нашей продукции. Понятно, что против нас была развернута масштабная кампания, которая закончилась актами саботажа против ”Северного потока"", - сказал он.

Напомним, что Европа подошла к Новому году, сохраняя запасы газа, превышающие план. По состоянию на 20 декабря, европейские газовые хранилища были заполнены на 83%. Это больше, чем в прошлые годы.

Напомним, что в мае, всего через 44 часа после того, как Украина сократила поставки природного газа через свою территорию в Европу, именно “Газпром” прекратил поставки по трубопроводу Ямал-Европа, проходящему через Беларусь и Польшу, и остановил отправку газа дистрибьютору в Германии. По данным государственного информационного агентства РИА Новости, “Газпром” был вынужден приостановить поставки из-за санкций в отношении своей материнской компании EuRoPol GAZ.

“Ямал-Европа” - газопровод, который проходит через Беларусь. В отличие от “Северных потоков”, которые были взорваны неизвестно кем, этот газопровод стоит целый и невредимый, но не используется по назначению.

В Европе ранее заявили, что не намерены расширять закупку росисйского газа, как бы об этом ни умоляла Москва. Мало того, в планах Еврокоммиссии установка этой зимой потолка цен на газ, что в Кремле назвали неприемлемым и пообещали не продавать топливо в таком случае.