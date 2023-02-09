Россия потеряла в Украине 20 генералов — Японская разведка

Опубликовано: 09.02.2023 11:24 , Обновлено: 09.02.2023

В Украине за год погибли более 20 российских генералов. Об этом заявила газета Nikkei Asia со ссылкой на японскую разведку.

Согласно разведданным, собранным Японией в сотрудничестве с США и европейскими странами, украинские военные отслеживали местоположение высокопоставленных российских военных по сигналам мобильных телефонов.

По другой версии, этому способствовали информаторы Украины, действующие в Донецкой и Луганской областях.

Японские военные специалисты назвали число «невероятно высоким», отмечая, что «смерть генерала ослабляет боевой дух всего войска».

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.