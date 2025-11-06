Россия потеряла 27% доходов от нефти. Что будет дальше?

📊 Анализ

Опубликовано: 06.11.2025 15:27 , Обновлено: 06.11.2025

Октябрьские данные Минфина России подтвердили тревожный для Кремля тренд: нефтегазовые доходы бюджета за месяц рухнули на 27% в годовом выражении, составив 889 млрд рублей.

За первые десять месяцев года недобор тоде был серьезным, он превысил 21%. Ситуация, когда цены на нефть остаются относительно высокими, а в бюджет поступает значительно меньше денег, становится новой финансовой реальностью для соседней для белорусов страны.

Парадокс: экспорт растет, а доходы падают

Главный парадокс нынешней ситуации в том, что объемы экспорта российской нефти достигли максимума с 2022 года. В октябре морские поставки сырья составили 4,11 млн баррелей в сутки. При этом доходы бюджета сократились. В чем же причина?

Ключевым фактором стала низкая цена, по которой продается российская нефть из-за санкций Евросоюза и других западных стран. Средняя стоимость барреля сорта Urals в октябре составила всего $53,7. Это на треть ниже, чем год назад, и значительно дешевле мирового эталона Brent. Санкции Запада, включая потолок цен и сложности с логистикой и страхованием, вынуждают Россию продавать нефть со скидкой, которая иногда достигает $12-14 за баррель.

При этом падение доходов в долларовом выражении частично компенсируется ослабленным российским рублем. Для бюджета цена нефти в росрублях выглядит менее драматично (4349 рублей за баррель), но это слабое утешение, поскольку основные расходы государства также номинированы в рублях, а девальвация провоцирует инфляцию.

В свою очередь, рекордный экспорт сырой нефти, а не нефтепродуктов, — это вынужденная мера для России. Украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к простоям мощностей, эквивалентным четверти от всех мощностей российской переработки. Компаниям приходится продавать больше сырья, а не более дорогих продуктов его переработки (бензина, дизеля), что снижает маржу и, как следствие, налоговые отчисления.

Что ждет нефтянку России дальше?

Сценарии развития событий в ближайшей и среднесрочной перспективе выглядят так:

В Ближайшие месяцы (ноябрь-декабрь 2025) Минфин РФ уже прогнозирует, что нефтегазовые доходы будут на 48 млрд рублей меньше запланированных. Серьезного сокращения экспорта не ожидается, так как у компаний есть стимул наращивать объемы, чтобы компенсировать низкие цены. Давление на бюджет сохранится.

А вот в 2026 году аналитики прогнозируют восстановление добычи нефти в России до 9,5 млн баррелей в сутки. Однако главной угрозой становится замедление глобального спроса и возможное дальнейшее падение цен. В этих условиях даже высокие объемы добычи не гарантируют стабильных доходов. Потенциал роста отрасли оказывается под большим вопросом.

И это на фоне того, что санкционный пресс уже парализует международный бизнес таких гигантов, как «Лукойл», создавая проблемы от Швейцарии до Финляндии и Ирака. Это ведет к потере рынков, увольнениям и росту операционных издержек. Для всей российской отрасли это означает сжатие прибыли и сокращение инвестиций в новые проекты.

Сверхдоходы всё?

Российская нефтегазовая отрасль и бюджет проходят болезненную адаптацию. Эпоха сверхдоходов от нефти и газа закончилась. А РФ входит в период «равновесных», но значительно более низких поступлений.

Кремлю придется искать способы как-то справляться с дефицитом бюджета — либо за счет сокращения расходов, либо за счет дальнейшего ослабления российского рубля и роста долга. Конец года покажет, насколько эффективно Минфин РФ и нефтяные компании смогли приспособиться к этой новой, более суровой ценовой реальности, где даже рекордный экспорт не спасает от потери доходов.