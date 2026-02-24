Россия построила в Украине "подземный город" для военных

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Опубликовано: 24.02.2026 13:56 , Обновлено: 24.02.2026

"Подземный город", выстроенный для российских военных, как утверждается, где-то на Запорожском направлении украинского фронта, впервые показали по российскому телевидению. Кадры подземных туннелей, ведущих в подземный командный пункт, продемонстрировали журналисты гостелеканала "Россия".

По информации автора сюжета, спецкорреспондента Александра Рогаткина, в “подземном городе” разместилось командование штаба 36-й бригады группировки российских войск “Восток”.

Утверждается, что трёхметровый бетонный щит подземного командного пункта способен выдержать обстрел снарядами HIMARS и даже прямое попадание авиабомб, а по туннелям “подземного города” при необходимости могут проехать не только военные УАЗики, но даже танки.

Судя по кадрам, показанным в эфире, под землёй бригада разместила так называемый ситуационный центр - с мониторами для контроля ситуации и управления разведывательными и ударными дронами и удалённой корректировки действий подразделений.