Россия попросила основателя Pink Floyd выступить на Совбезе ООН. Вот что из этого вышло

Опубликовано: 09.02.2023 10:48 , Обновлено: 09.02.2023

Российские власти попросили скандального сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса выступить на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном войне на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя Москвы при ООН. Почему не Киркорова? И причем тут большая розовая свинья? Вот что известно.

Британского артиста попросили быть “докладчиком на заседании Совета Безопасности ООН о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну”, - написал российский дипломат Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Что касается Киркорова, то он - не основатель Pink Floyd. А присутствующим на Совбезе пришлось бы долго объяснять, кто это такой.

“Апологет Путина”

На самом деле, Роджерс Уотерс неоднократно занимал противоречивые позиции по войне на Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года. В августе прошлого года он обвинил президента США Джо Байдена в “разжигании войны в Украине”, назвав его “военным преступником” в интервью американской телекомпании CNN. Он также раскритиковал НАТО за то, что оно “продвигается прямо к российской границе”, сообщило издание Politico.

Ранее на этой неделе Полли Самсон — жена одного из участников Pink Floyd Дэвида Гилмора и автор текстов на двух последних альбомах группы — назвала Уотерса “апологетом Путина”, заявив, что он “антисемит до мозга костей”.

Что Уотерс сказал на Совбезе

С одной стороны, бывший басист Pink Floyd заявил Совету безопасности ООН, что вторжение в Украину было незаконным, и он осудил его “самым решительным образом”. С другой, он намекнул, что виноват также и Киев.

“Также российское вторжение в Украину не было неспровоцированным. Поэтому я также осуждаю провокаторов самым решительным образом, - сказал он, обращаясь к совету по видеосвязи. - Единственный разумный курс действий сегодня - это призвать к немедленному прекращению огня в Украине”.

О прекращении огня давно говорит Россия, но в Украине считают, что она пытается таким образом закрепиться на захваченных территориях в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе. В Украине ранее не раз заявляли, что прекращение огня вполне возможно. Но для этого Россия должна прекратить оккупацию и вывести свои войска с территории страны.

Где большая розовая свинья?

Посол Украины в ООН Сергей Кислица в ответ Уотерсу сослался на текст одной из самых известных песен Pink Floyd “Another Brick in the Wall”, выпущенной в 1979 году.

“Как печально для его бывших поклонников видеть, что он принимает роль всего лишь кирпича в стене, стене российской дезинформации и пропаганды”, - прокомментировал украинский дипломат Кислица выступление экс-басиста известной группы.

Посол также упомянул гигантскую надувную розовую свинью, которая фигурировала на многих концертах рок-группы, сказав, что он удивлен, что Уотерс не устроил так, чтобы она плавала в зале Совета Безопасности.

“Что бы это могло быть на этот раз, мистер Уотерс? Свиньи со свастиками и серпом и молотом?” - намекнул на неоднозначные взгляды музыканта Кислица.