Россия получила исправленный план Трампа. Что известно

Опубликовано: 26.11.2025 18:53 , Обновлено: 26.11.2025

Власти России уже ознакомились с последней версией проекта плана США по прекращению войны в Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что новый проект требует “действительно серьезного анализа” и что Россия еще ни с кем его не обсуждала.

Напомним, что сам обновленный и сокращённый план Трамп пока не был опубликован.

По словам Ушакова, Кремль положительно оценивает некоторые его положения, но хочет обсудить другие части, заявил Кремль в среду, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Пока до конца неясно, какие пункты были исключены, а какие остались. Зато очевидно, что в переговорных позициях России и Украины сохраняются глубокие расхождения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что это была “доработанная” версия более раннего плана из 28 пунктов, который Киев и Европа отвергли, и что он направляет официальных лиц для встречи с обеими сторонами в надежде на его окончательную доработку.

В то же время в Евросоюзе объявили о работе над 20-м пакетом санкций против РФ. А глава Еврокомисии Урсула фон Дер Ляйен заверила, что вскоре будет готово предложение об изъятии 140 млрд евро, принадлежащих России и замороженных в Евросоюзе. В планах Евросоюза переедать их Украине в качестве поддержки на время войны.