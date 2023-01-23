Россия полностью сменила тактику в Украине - Скибицкий

Опубликовано: 23.01.2023 16:25 , Обновлено: 23.01.2023

Замглавы украинской разведки (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил, что росчийне перестали идти в атаку большими колоннами без поддержки ПВО и танков. Также по словам украинского разведчика, ВС РФ отказалась от БТГр (батальонно-тактических групп), с которыми развязала войну в Украине.

“Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон”, - рассказал Вадим Скибицкий в интервью изданию “Укринформ”.

В то же время, россияне стали использовать штурмовые отряды по 140-160 человек, которые включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства. По словам Скибицкого таким образом российские военные пытаются прорываться на отдельных участках “именно благодаря штурмовым действиям”.

В то же время, Вадим Скибицкий выразил уверенность, что смена тактики не поможет россиянам. По его словам, после прихода к командованию российскими силами в Украине Валерия Герасимова, россияне станут активнее использовать подразделения ВДВ, но сделать это будет сложно из-за больших потерь, понесенных в первые месяцы войны.

“При командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода большой войны в Украине, почти наполовину были выбиты. А это элитные войска - 76-я дивизия, 106-я, 98-я. Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам”, - рассказал Скибицкий.

По его словам, в феврале-марте будут активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях. “Мы еще видим сейчас переброску российской 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попробовать зайти на нашу территорию через границу, это Купянский направление (с территории России - Ред)”, - рассказал замглавы ГУР Украины.