Россия передала часть захваченного в Украине оружия НАТО Ирану — CNN

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 10.03.2023 14:43 , Обновлено: 10.03.2023

Россия захватила часть оружия и оборудования, которое США и НАТО передали Украине, и отправила его в Иран. Об этом заявило CNN со ссылкой на четыре неназванных источника.

По информации издания, в США считают, что Тегеран пытается исследовать полученные образцы и создать собственные версии западного оружия.

CNN пишет, что за последний год российские войска «захватили», например, противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger, которые украинцы «иногда были вынуждены оставить на поле боя».

По словам источников, Россия считает, что продолжение поставок трофейного западного оружия Ирану будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России на Украине.

При этом официальные лица США не считают проблему масштабной или системной, однако признают, что такие поставки трудно отследить, сообщило издание.

Пока неизвестно, удалось ли Ирану успешно провести реинжиниринг какого-либо американского оружия.

Власти России, Ирана, США и Украны официально эту информацию на момент написания новости не комментировали.