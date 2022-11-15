Россия перед отступлением выпустила из Херсонской тюрьмы 124 убийцы и 11 насильников - Нацполиция Украины

Опубликовано: 15.11.2022 15:18 , Обновлено: 15.11.2022

Украинский телеканал Hromadske сообщил со ссылкой на источники в Нацполиции, что перед отступлением из Херсона российские войска выпустили из местного СИЗО всех заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки. Среди них были. Среди них 124 убийцы и 11 насильников.

Издание Страна.ua [link href=“https://t.me/stranaua/75306” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link], что полицейские уже задержали и вернули в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных из Херсона. При этом часть отпущенных на свободу зэков сами связались с правоохранительными органами. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Всего, по его словам, речь идет о примерно 457 “освобожденных” арестованных и заключенных, часть из них – пожизненно заключенные.

В России пока не комментировали обвинения.