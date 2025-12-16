Россия отвергла информацию о подрыве своей подводной лодки Украиной

Опубликовано: 16.12.2025 07:53 , Обновлено: 16.12.2025

Черноморский флот России выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения украинских спецслужб об успешном подрыве подводной лодки в порту Новороссийска.

Сам факт официального заявления необычен, так как ранее российские военные оставляли подобные инциденты без комментариев.

«Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствует действительности», — заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

В свою очередь, в СБУ заявили о «поражении российской подлодки в Новороссийске морскими дронами». В украинской спецслужбе утверждают, что подлодка класса 636.3 «Варшавянка» была атакована подводными дронами Sub Sea Baby.

Российская сторона не комментировала опубликованное видео и не пояснила, насколько оно достоверно и что именно взорвалось в порту Новороссийска, если съемка является подлинной.