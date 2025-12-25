Россия отреагировала на 20 пунктов мирного плана Зеленского

Опубликовано: 25.12.2025 09:35 , Обновлено: 25.12.2025

Власти России официально не комментировали мирный план из 20 пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский на днях. Однако российская пресса, контролируемая и близкая к Кремлю, назвала опубликованные пункты "безумными хотелками".

Тем не менее источник, близкий к российской администрации, заявил агентству Bloomberg, что Москва рассматривает предложенный вариант как «отправную точку для будущих правок». Таким образом, власти РФ пока не отвергли плана и не вышли из переговорного процесса, дав понять, что до его завершения ещё далеко.

По всей видимости, редкие статьи в прокремлевских изданиях, появившиеся после оглашения 20 пунктов, призваны показать, насколько Кремль на самом деле недоволен предложенным планом.

Так, российское издание «Комсомольская правда» назвало план «фуфловым», заявив, что в нем «нет ни слова» от договоренностей, которые, по утверждению российской стороны, были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

[inf]Примечание редакции: Администрация США такие договоренности отрицает, а американские СМИ писали, что Дональд Трамп покинул переговоры досрочно.[/inf]

В свою очередь, популярный российский военкор Александр Коц, чьи взгляды часто отражают официальную линию, назвал документ «мертворожденным проектом, на который Москва согласиться не может». По его мнению, в пунктах ничего не сказано о «демилитаризации», которую требует от Киева Москва. Кроме того, он назвал невозможными любые компромиссы по территориям в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, которые Москва в одностороннем порядке объявила частью РФ.

Ещё один представитель прокремлевского медиа-поля, телеведущая государственного канала «Россия 1» Ольга Скабеева в своей программе высмеяла условия плана, назвав их «безумными хотелками Зеленского». В частности, она также отвергла положения о выводе российских войск из ряда областей и о совместном управлении Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В то же время западная пресса пишет, что Украина впервые допустила вывод своих войск из части Донецкой и Луганской областей, где может быть создана свободная экономическая зона под международным контролем. The Washington Post и The New York Times отмечали, что это предложение стало «самым близким к решению территориальных споров» в Донбассе.

Однако план требует, чтобы линия фронта в Луганской, Запорожской и Херсонской областях стала де-факто признанной границей, а российские войска были выведены из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей Украины.

Документ также выявил разногласия между Киевом и Вашингтоном. Согласно сообщениям СМИ, США предлагали схему совместного управления ЗАЭС с участием России, США и Украины, в то время как Киев настаивает на исключении Москвы из этого процесса.

Источник Bloomberg сообщил, что Москву по-прежнему сильно беспокоят вопросы гарантий нерасширения НАТО, нейтрального статуса Украины даже после вступления в ЕС, а также статуса русского языка на Украине. Россия также требует ясности по снятию санкций и судьбе замороженных активов.

The New York Times, комментируя опубликованные уступки Киева, отмечала, что они «скорее всего, будут отвергнуты Москвой». Сам Зеленский ранее предполагал, что Кремль не станет открыто отвергать предложение из-за опасений испортить отношения с администрацией Трампа.