Опубликовано: 25.01.2023 16:04 , Обновлено: 25.01.2023

Британская разведка в своей сводке 25 января заявила, что войска РФ неохотно принимают на вооружение новейшие российские танки Т-14 «Армата» из-за их «плачевного состояния».

Эксперты отметили, что в последние годы российские официальные лица публично заявляли о проблемах с двигателем Т-14 и тепловизионными системами.

Несмотря на стремление развернуть массовое производство этих танков и отправить их в Украину, на 2022 год планировался только выпуск «опытно-промышленной» партии, о чем заявлял Шойгу.

«Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной», — считают британские разведчики.

Кстати, ранее они заявляли, что Россия планирует использовать несколько десятков этих танков в Украине. По их информации, в конце декабря Т-14 уже были переброшены.

«Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях», — отмечали в Британии.