Россия отправит в наступление 160 тыс мобилизованных в ближайшие недели - Данилов

Опубликовано: 01.02.2023 09:21 , Обновлено: 01.02.2023

Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России - возможно, даже в ближайшие две-три недели, заявил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в интервью Sky News.

Алексей Данилов заявил, что он ожидает, что около половины из более чем 320 000 солдат, мобилизованных Россией в сентябре прошлого года, будут задействованы во второй волне наступления. По словам украинского чиновника, самые тяжелые бои еще впереди.

“Россия готовится к максимальной эскалации … Это сбор всего возможного, проведение учений и тренировок”, - утверждает Алексей Данилов.

Однако, по его словам, военные Украины готовятся к наступлению россиян. По словам Данилова, Владимир Путин, возможно, предпримет еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года - возможно, даже приуроченную к годовщине вторжения.

“Мы понимаем, все обсуждается… Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного сценария в ближайшие две-три недели”, - уточнил глава СНБО.

По его словам, Украина стала получать значительно большую поддержку от западных партнеров, таких как Великобритания, чем 12 месяцев назад. “Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам максимальную помощь”.

В то же время, у ВСУ есть свои планы, которые известны в том числе и союзникам на западе. “У нас есть свои планы,.. но они секретны. Они не скрываются от наших главных партнеров: Великобритании, США и других стран, которые нам помогают. Мы будем следовать нашему плану”, - рассказал Алексей Данилов.