Россия отправила на Аляску самолёт, фигурировавший в кокаиновом скандале

Опубликовано: 14.08.2025 18:16 , Обновлено: 14.08.2025

Россия отправила для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (на военной базе Элмендорф-Ричардсон) специальный правительственный борт. На нем полетели сотрудники МИДа и Кремля, ответственные за приготовления.

И в этом нет ничего необычного. Однако сам самолёт Ил-96 с номером RA-96023 ранее попадал в громкий скандал. Именно этот правительственный борт фигурировал в кокаиновом скандале, когда власти Аргентины обвинили российских дипломатов в перевозке кокаина.

Причем там опубликовали фотографии самолёта, и на них отчётливо виден номер рейса: RA-96023 – тот самый Ил-96, принадлежавший эскадрилье «Россия».

Однако вскоре после публикации аргентинской полиции администрация президента России заявила, что самолёт не участвовал в перевозке кокаина, а фотографии «могли быть поддельными».

[inf]## Что за скандал с кокаином?

Полиция Аргентины утверждала в 2017 году, что из помещения российского посольства в Буэнос-Айресе было изъято почти 400 килограммов кокаина. Тогда аргентинская полиция утверждала, что для транспортировки наркотиков использовалась дипломатическая почта МИД России. [/inf]

Сам самолет RA-96023 часто используется российскими чиновниками разного уровня. Именно на этом самолете часто летал Николай Патрушев, возглавлявший Совет безопасности РФ.