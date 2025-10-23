Россия отправила к берегам Германии десантный корабль

Опубликовано: 23.10.2025 18:31 , Обновлено: 23.10.2025

Издание Kieler Nachrichten сообщило, что у берегов немецкого города Любек встал на якорь российский военный десантный корабль "Александр Шабалин". Власти Германии уверены, что это сделано специально.

К кораблю уже отправили наблюдательные судна ВМФ Германии и морской полиции. По их данным, 112-метровый корабль ВМФ РФ бросил якорь к востоку от острова Фемарн и сделал это на законных основаниях. Он не вошёл в немецкие территориальные воды.

[inf]“Александр Шабалин” - десантный корабль класса “Ропуча” Военно-морского флота России, входящий в состав Балтийского флота. Вставший в строй в 1985 году как БДК-60, судно было переименовано в “Александр Шабалин” 12 ноября 1986 года.

В 2009 году в машинном отделении корабля вспыхнул пожар, который впоследствии распространился на холодильное отделение.

Позднее был модернизирован и вернулся в строй летом 2024 года. [/inf]

В свою очередь, представитель полиции Вульф Винтерхофф сообщил изданию Bild, что российское судно находится под наблюдением.

«Мы внимательно следим за кораблём. Он имеет право находиться там, так как стоит за пределами немецких территориальных вод”, - заверил чиновник.

По сведениям Bild, “Александр Шабалин” уже несколько месяцев плавает по Балтийскому морю как раз в тех местах, где ранее европейские силы фиксировали инциденты с беспилотниками. Например, рядом с Данией.

«Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать там своё присутствие», — заявил Йоханнес Петерс, эксперт по безопасности из Института политической безопасности в Киле.

В свою очередь, спецслужбы Германии подозревают, что Россия не просто демонстрирует присутствие, а использует десантный корабль в качестве этакого “якоря безопасности” для судов из своего “теневого флота”, которые перевозят нефть.

В России не комментировали присутствие своего военного корабля рядом с немецким городом.