Россия отключила в Крыму мобильный интернет до окончания войны - "Надо смириться"

Опубликовано: 23.12.2025 19:33 , Обновлено: 23.12.2025

Назначенный Россией главой Крыма Сергей Аксенов объявил, что на полуострове не будет работать обычный мобильный интернет. Доступ сохранится только к отдельным сайтам из белого списка.

Он обосновал такое решение тем, что «по-другому поступить было невозможно».

«До конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться, включиться в другой режим работы… Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму», - заявил Аксенов.

В России начали отключать мобильный интернет с лета 2025 года, что совпало с активизацией ударов украинских БПЛА по военным объектам и НПЗ в глубине территорий России. Уже осенью ограничения интернета стали настолько частыми, что в некоторых регионах стали постоянными. Что признали сами власти.

Также и белорусы, ездившие в соседнюю страну, столкнулись с новыми препятствиями. Россия в одностороннем порядке ввела так называемый “период охлаждения”, из-за которого белорусы при въезде в РФ остаются без интернета на сутки.

Позднее Россия пообещала отменить обязательную суточную блокировку SIM-карт белорусов, въезжающих в страну. По словам первого заместителя министра связи и информатизации Беларуси Павла Ткача, в ведомстве ожидают, что этот вопрос будет “однозначно решен” уже до конца года. Однако даже такое послабление не позволит белорусам пользоваться мобильным интернетом в Крыму в случае поездки туда.