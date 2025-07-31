Россия объявила о взятии украинского Часового Яра. Вот как выглядит город после 1,5 лет боёв

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Опубликовано: 31.07.2025 16:50 , Обновлено: 31.07.2025

Минобороны России сообщило 31 июля, что российская армия установила контроль над городом Часов Яр в Украине, бои за который шли более 1,5 лет.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись с беспилотника, на которой видны российские войска в некоторых районах города, и сообщило, что было зачищено более 4200 зданий и сооружений, а около 50 украинских солдат взяты в плен.

Однако в Украине отвергли заявления российской стороны. Там уверяют, что ВСУ все ещё стоят на его окраинах.

Украинский военный паблик Deep State, близкий к Минобороны Украины, заявил, что российские военные на самом деле зашли в тыл украинским и установили флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 Часового Яра. Но украинские эксперты уверены, что россияне там не закрепились..

Тем не менее, в сети есть фото, как выглядит то, что осталось от города за время боёв. Населенный пункт, судя по снимкам, сделанным ещё летом 2024 года, уже тогда был полностью разрушен и не пригоден для жизни. До войны население города насчитывало порядка 12 тыс. человек.





























Американские эксперты предполагают, что захват россиянами Часового Яра подтвердится, то это обеспечит ВС РФ преимущество и создаст угрозу так называемому украинскому поясу крепостей в Донецкой области, включая такие города, как Славянск, Краматорск и Константиновка.

Аналитики уверены, что российские войска адаптировали свою наступательную тактику, передвигаясь теперь небольшими группами пешком или на мотоциклах, чтобы избежать потерь от украинских беспилотников.