Россия обвинила МАГАТЭ в срыве ротации наблюдателей на Запорожской АЭС

Опубликовано: 22.02.2023 11:22 , Обновлено: 22.02.2023

Россия в среду выразила "глубокую обеспокоенность" поведением Организации Объединенных Наций в отношении ротации персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции в Украине.

Агентство Reuters сообщило, что в заявлении министерства иностранных дел России говорится, что ядерное агенство Организации Объединенных Наций “срывает” запланированную смену персонала МАГАТЭ, размещенного на Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией российских войск.

«В период с 7 по 18 февраля 2023 года департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС», — заявила Захарова 22 февраля

Ранее Киев обвинил оккупационные силы России в блокировании ротации иностранных наблюдателей на захваченной ими Запорожской АЭС.

“РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС”, -заявили на днях в МИД Украины.

“На кровле пятого энергоблока россияне обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал попадает непосредственно к энергоблокам”, - рассказали, в свою очередь, о действиях российских военных на ЗАЭС в украинском “Энергоатоме”.