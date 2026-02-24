Россия обвинила Британию и Францию в подготовке отправки в Украину термоядерной бомбы

Опубликовано: 24.02.2026 11:40 , Обновлено: 24.02.2026

Служба внешней разведки России во вторник, 25 февраля, выступила с очередным громким обвинением в адрес стран-союзниц Украины. В этот раз СВР (Служба внешней разведки) утверждает, что Франция и Великобритания намерены передать Киеву составляющие "вундерваффе" (чудо-оружия - нем.) — ядерной бомбы.

В СВР заявили, что “британские и французские элиты не готовы мириться с поражением” Украины, а бомба потребуется для мирных переговоров, чтобы Киев мог претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.

В то же время российские разведчики уверены, что Берлин (Германия не обладает ядерным оружием) “благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре”.

В СВР утверждают, что Лондон и Париж “активно работают” над решением вопросов предоставления Киеву и самого ядерного оружия, и средств его доставки.

“Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1”, — заявили в СВР.

[inf]TN 75 представляет собой не просто ядерную бомбу, а термоядерную боеголовку мощностью 150 килотонн. Она используется на французских баллистических ракетах подводных лодок M45 и M51. Их дальность составляет до 8 000 км.[/inf]

Во Франции, Великобритании и Украине пока не комментировали обвинения. Однако Россия не в первый раз заявляет о наличии и разработке Украиной ядерного оружия или “грязной бомбы”.

Ещё в 2022 году, почти сразу после начала войны России против Украины, Кремль активно продвигал идею, что Киев разрабатывает или уже имеет “грязную бомбу”. Так, в октябре 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему коллеге в Индии, чтобы рассказать про “грязную бомбу” в Украине.

“Шойгу довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением “грязной бомбы"", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Осенью того года Россия даже созвала заседание Совбеза ООН (Совета Безопасности Организации Объединенных Наций), чтобы и там рассказать про “грязную бомбу”, которую якобы создают или создали в Украине. Оно прошло в закрытом формате. Однако после него заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки пожаловался, что Россия так и не предоставила никаких доказательств в поддержку своих обвинений.