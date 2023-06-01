Россия обстреляла Киев «Искандерами» - погибли три человека, включая ребёнка

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Опубликовано: 01.06.2023 08:26 , Обновлено: 02.03.2024

Российские войска в очередной раз нанесли удар по украинской столице. Согласно информации Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), по Киевской области в ночь на 1 июня было выпущено 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В результате атаки, по данным Киевской городской военной администрации, погибли три человека, включая ребёнка 2012 года рождения, ещё 10 человек получили ранения. Среди них также есть несовершеннолетний.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, озвученным в утренней сводке за 1 мая, все 10 российских ракет, выпущенных по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области, были сбиты силами ПВО. Вероятность ракетных и авиационных ударов со стороны России в Генштабе по-прежнему оценивают как “очень высокую”, причём не только для столичного региона, а для всей территории Украины.

Последствия утренней атаки показали в Киевской городской военной администрации.

По предварительным данным, сильнее других пострадали Деснянский и Днепровский районы города. В правоохранительных органах украинской столицы рассказали также о погибших - это 33-летняя женщина и ещё одна женщина 34 лет, которая погибла вместе со своей 11-летней дочерью, не добежав до укрытия.

Помимо жилых домов и гражданских автомобилей, пострадавших в результате падения обломков сбитых ракет и от взрывных волн, серьёзно пострадала детская поликлиника в Деснянском районе города, там же повреждены две школы, детский сад и районный пункт полиции, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В российском Министерстве обороны утреннюю атаку по Киеву пока никак не комментировали.