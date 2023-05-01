Россия ночью атаковала ракетами Украину из Мурманска - Залужный

Опубликовано: 01.05.2023 10:31 , Обновлено: 12.05.2023

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил ночью 1 мая, что российские войска запустили по Украине очередную волну ракет. Некоторые летели из Мурманской области.

“Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря”, - сообщил Валерий Залужный.

По его данным, всего по Украине было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. При этом украинцы смогли сбить 15 из них. В районе Киева были сбиты все ракеты и беспилотники россиян.

Куда попали оставшиеся три крылатые ракеты, главнокомандующий ВСУ не сообщил. Однако местные СМИ написали о взрывах в Харьковской и Киевской областях, а также в Днепре.

В то же время, в результате ночной атаки по украинскому городу Павлоград пострадали 25 человек, среди них — трое детей. Основные удары пришлись на промышленный квартал. Какие ракеты ударили по городу, не сообщается.

В городе повреждены промышленное предприятие, 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учебных заведений и пять магазинов, сообщили в Днепропетровской ОВА. Семь ракет врага были сбиты противовоздушной обороной, однако есть попадания в Павлоградском районе, уточнили там.