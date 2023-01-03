Россия не возьмёт Бахмут из-за истощения сил - Минобороны Великобритании

Опубликовано: 03.01.2023 10:29 , Обновлено: 03.01.2023

В министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на свои разведданные, что Россия "вряд ли" прорвется под Бахмутом в ближайшие недели. Все из-за истощения сил.

Отчасти это связано с тем, что Россия, вероятно, проводит наступательные операции в этом районе только на уровне взвода или подразделения. “В середине декабря российские военные и доверенные лица Вагнера, вероятно, увеличили частоту своих пехотных атак вокруг донецкого города Бахмут. Однако многие из этих операций были плохо поддержаны”, - сообщило министерство в своем последнем разведывательном отчете.

“За последние 10 дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских нападений, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери”, - решили британские военные.