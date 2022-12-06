Россия не собирается покидать Запорожскую АЭС — Захарова

Опубликовано: 06.12.2022 09:17 , Обновлено: 06.12.2022

Россия не собирается передавать контроль над Запорожской атомной электростанции какой-то третьей стороне. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи», — сказала она.

«Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией. Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС», — заявила Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что ЗАЭС должна перейти под контроль украинского Энергоатома.

«Позиция по ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины и должна быть полностью демилитаризована и подключени к украинской сети. Это то, из чего мы исходим», — подчеркнул он.

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в конце ноября сообщил, что агентство МАГАТЭ будет следить за энергетической безопасностью Украины, усилив свое присутствие на атомных электростанциях.

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