Россия назвала удары по Украине "актом возмездия"

Опубликовано: 09.03.2023 14:12 , Обновлено: 09.03.2023

В министерстве обороны России 9 марта подвердили ракетную атаку по мирным объектам в Украине. Там назвали ее "актом возмездия на террористические акции в Брянской области".

В Минобороны РФ утверждают, что, кроме энергетической инфраструктуры, пытались попасть в “элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса”. В ходе ударов применялись гиперзвуковые ракеты “Кинжал”.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что такой атаки раньше никогда не было. “Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было”, - заявил он.

По данным ВВС Украины, россияне выпустили 6 ракет «‎Кинжал»‎ Подобный обстрел был впервые – с таким разным набором типов ракет.

В Украине сообщили что россияне за 6-часовую ночную атаку осуществили 81 пуск ракет различного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования “Калибр”;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47”Кинжал”;

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 Х-31П; 6 X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА «Shahed-136/131».

“Силами и средствами Воздушных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА «Shahed-136/131», - рассказали в Генштабе Украины.

Также украинцам удалось сбить с курса 8 управляемых авиационных ракет Х-31 и X-59, которые не достигли своих целей.