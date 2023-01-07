Россия нарушила свое "перемирие" - Киев

Опубликовано: 07.01.2023 14:16 , Обновлено: 07.01.2023

По словам украинских глав областей, российские войска продолжили "терроризировать" гражданское население по всей Украине, несмотря на объявленное Кремлем 36-часовое прекращение огня на православное Рождество.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины, рассказал: “Они еще говорят о прекращении огня. Вот с кем мы воюем”. В свою очередь, министерство обороны России заявило, что соблюдает одностороннее прекращение огня, и обвинило украинские силы в продолжающихся обстрелах.

За последние 24 часа в Украине сообщили об атаках по меньшей мере в семи регионах на востоке и юге Украины, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и 14 получили ранения, сообщает Kyiv Independent.

Российские войска в пятницу 39 раз обстреляли южную часть Херсонской области. Жилые дома и здание пожарной части попали под обстрел в освобожденном городе Херсон, сообщил глава области Ярослав Янушевич в Telegram в субботу. Он добавил, что в Херсоне был убит сотрудник службы экстренного реагирования, а в пятницу в освобожденных районах Херсонской области были ранены семь мирных жителей.

В восточной части Донецкой области губернатор Павел Кириленко сообщил, что в пятницу в Бахмуте и близлежащем городе Красная Гора были убиты два мирных жителя. Еще семеро были ранены, добавил он.

Харьковский губернатор Олег Синегубов заявил, что российские войска “терроризируют” мирных жителей в северо-восточном регионе. Сообщений о жертвах не поступало, но жилые и коммерческие здания продолжали подвергаться обстрелам в течение предполагаемого периода прекращения огня.

В Белом доме также сообщили о нарушении данного Кремлём обещания.