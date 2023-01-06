Россия начала одностороннее перемирие с обстрелов Херсона и Краматорска

Опубликовано: 06.01.2023 13:10 , Обновлено: 04.07.2024

Российское государственное телевидение сообщило, что в Украине началось одностороннее прекращение Россией огня, позволяющее ее солдатам отпраздновать православное Рождество. Однако за несколько часов до его начала армия РФ нанесла удары по "российской территории" - украинскому городу Херсон, который РФ недавно "включила" в свой состав.

В результате нападения там была повреждена пожарная часть и близлежащие дома, есть погибшие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею властей РФ, заявив, что цель состояла в том, чтобы остановить продвижение украинских войск в Донецкой области и регионе Восточного Донбасса.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что Россия и Украина атаковали позиции друг друга на востоке Украины в пятницу без каких-либо признаков того, что они будут соблюдать 36-часовое прекращение огня, объявленное в одностороннем порядке президентом России.

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В пятницу утром российские снаряды падали в Краматорске, украинском городе недалеко от линии фронта в промышленной Донецкой области.

“Краматорск находится под обстрелом. Оставайтесь в убежищах”, - написал мэр Александр Гончаренко в социальных сетях. Он не сообщил подробностей о повреждениях.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил, что его солдаты отразили многочисленные российские атаки за прошедший день, при этом Москва сосредоточилась на попытке захватить города в Донецкой области, включая Бахмут, где за последние недели произошли самые тяжелые бои.

“Противник концентрирует свои основные усилия на попытках установить контроль над Донецкой областью”, но безуспешно, говорится в заявлении Генерального штаба, добавляя, что как Украина, так и Россия нанесли многочисленные авиаудары за последние сутки.

В американском институте изучения войны (ISW) подозревают, что пауза может быть задумана для того, чтобы дать возможность российским войскам отдохнуть и перегруппироваться.

“Естественно, Путин не может ожидать, что Украина выполнит условия этого внезапно объявленного прекращения огня, и, возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину как несговорчивую и не желающую предпринимать необходимые шаги в направлении переговоров”, - думают американские эксперты.