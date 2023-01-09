Россия начала массированное наступление в Украине

Опубликовано: 09.01.2023 20:40 , Обновлено: 04.07.2024

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила вечером 8 января, что россияне начали массированное наступление под Соледаром, который находится рядом с Бахмутом.

По ее словам, российские силы задействовали в штурме города большое количество живой силы, которая сформирована из резервов “вагенровцев”.

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“Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты”, — сообщила Маляр.

Тем временем, в вечерней сводке Генштаба Украины ничего не говорится про наступление.

Ранее в понедельник Сергей Череватый, представитель украинских военных, сообщил украинскому телевидению, что России “удалось сконцентрировать больше своих подразделений” вокруг Соледара и размещает там как “регулярные” войска, так и наемников, работающих на группу частного сектора “Вагнер”.

В свою очередь, основатель ЧВК “Вагнера” Евгений Пригожин заявил в воскресенье, что одна из причин, по которой он хотел захватить Бахмут и Соледар, заключалась в том, чтобы контролировать систему гипсовых и соляных шахт в этом районе, которую он описал как “сеть подземных городов”.

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В воскресенье вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар “держится”, но это даётся “чрезвычайно тяжело”.