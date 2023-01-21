Россия начала масштабное наступление на Запорожье - Гиркин

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Опубликовано: 21.01.2023 10:36 , Обновлено: 21.01.2023

Официально министерство обороны России не заявляло о наступательной операции на новом участке фронта. Однако российские военкоры активно обсуждают активизацию боевых действий в Запорожской области.

Бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) прямо написал, что войска РФ начали “долгожданное” наступление. По его мнению, таким образом российская армия попытается перехватить инициативу на фронте.

“Сегодня на Запорожской фронте, по всей видимости, начато широкое наступление. Как я и предполагал, считая, что на данном участке оно наиболее логично и перспективно. (Что не исключает возможности наступления и на других фронтах)”, - написал Игорь Гиркин.

По его мнению, россияне должны были наступать тут ещё прошлой весной, “когда линия обороны противника в данном районе носила фрагментарный характер и был шанс с наименьшими усилиями перерезать пути снабжения между Днепром и Донецкой группировкой” украинцев.

“Сейчас я полагаю возможными первоначальные местные успехи и некоторое продвижение к Запорожью. Может быть - при удаче - получится взять несколько небольших городов… Однако решающего превосходства у наших (российских - Ред) войск на данном направлении нет… Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха”, - предположил Игорь Гиркин.

“Самоубийство”

Впрочем, Генштаб Украины не посчитал начавшиеся там бои “масштабным” наступлением россиян. В своем комментарии там назвали попытки русских продвинуться в Запорожье “самоубийством” и в качестве доказательства показали видео уничтожения атакующих порядков.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1616059661203001344?t=pOyoAWsBe4dj2UvNCpsN1g&s=19”]

“Давно анонсированное российскими пропагандистами “наступление” 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия”, - сообщили в Генштабе ВСУ ещё 19 января.