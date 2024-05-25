Россия и Украина обменялись ударами по Харьковской и Белгородской области

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Опубликовано: 25.05.2024 19:43 , Обновлено: 04.07.2024

В субботу вечером известия о мощных ударах пришли из граничащих между собой украинской Харьковской области и российской Белгородской. В Харькове взрывы произошли в самый час-пик в строительном гипермаркете "Эпицентр".

После чего начался пожар на площади 15 тыс квадратных метров. Губернатор Синегубов заявил, что 25 человек получили ранения в харьковском “Эпицентре”, но это не окончательная цифра. Мэр Харькова Терехов сообщил о 24 раненых и четырёх пропавших без вести.

В свою очередь, начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что россияне по «Эпицентру» ударили баражирующими боеприпасами УМПБ Д-30.

В то же время, российские власти обвинили украинцев в ударе по Белгородской области. Там заявили, что два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский в Белгородском районе. Предварительно, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех осколочные ранения различных частей тела.