Россия готовит «прыжок лягушки», который может уничтожить Зеленского

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.02.2023 10:41 , Обновлено: 16.02.2023

На фронте в Украине грядет решающий момент. Тогда как страна ждет поставки западного оружия, Россия готовится осуществить «прыжок лягушки». Так считает польский эксперт, много лет анализирующий российскую армию, подполковник Мацей Коровай. По его словам, эта тактика может «уничтожить» или Владимира Зеленского, или Владимира Путина.

Военный убежден, что уже в феврале армия РФ начнет атаковать «с большей силой». По оценке украинских военных, россияне накопили для крупного наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских установок, 810 самоходных орудий, 400 самолетов и 300 вертолетов.

При чем, снова может стать «жарко» и в районе Киева.

«Россия сделает все, чтобы Запад перестал верить в то, что Украина может выиграть эту войну», — сказал Коровай для Onet. Он считает, что война на истощение не вариант, и Путину нужен «быстрый выстрел».

Подполковник даже назвал условную дату, когда Россия может начать масштабное наступление — 20 февраля:

«Эта дата является своего рода отправной точкой. Для того чтобы русские перешли в наступление, должны быть соблюдены погодные условия, политические условия и все вопросы, связанные с готовностью частей. Такое наступление нельзя заказать за месяц. Необходимо как минимум полгода».

Подполковник также убежден, что готовящиеся к наступлению российские войска (речь идет о нескольких сотнях тысяч человек) будут готовы на рубеже февраля и марта.

«Прыжок лягушки»

Эксперт заявил, что последние российские удары вовсе не хаотичны, поскольку сковывают большое количество украинских войск (например, на Донбассе), не позволяют украинцам восстанавливать резервы в тылу и проводить крупные контрнаступления .

Аналитик сравнивает потенциальное российское наступление с «прыжком лягушки».

«В районе боевых действий находятся только элементы передовых пунктов управления, инженерных, разведывательных и зенитных подразделений. Основные силы рассредоточены до 1000 км от направления операций. Только в день операции происходит переброска войск. Для передислокации дивизии русским необходимо более 90 эшелонов (транспортных единиц в военно-транспортных средствах)», — сказал он.

По словам подполковника, россияне могут перебросить крупные силы по железной дороге за 24 часа. После этого техника будет быстро выгружена и практически сразу можно начинать атаку.

«Вся идея в том, что внезапно на заданном направлении в течение 48 часов формируется ударная группа, которая может выйти в бой в ближайшие часы», — объяснил он.

Аналитик подчеркнул, что такой проект требует возможности поддерживать пропускную способность железных дорог и всей транспортной системы. И здесь на помощь украинцам может прийти дальнобойное оружие:

«Уже из-за HIMARS русским пришлось растянуть свою логистику на 120-150 от линии фронта, фактически на пределе своих возможностей. В результате, по моей оценке, они теряют процентов на 30 больше времени на доставку техники и боеприпасов. Конечно, если бы дальность украинской атаки была бы увеличена, например, до 300 км, этих проблем для россиян было бы еще больше».

«Здесь, однако, самый главный вопрос: хватит ли у украинцев боеприпасов для поражения своих целей? Таких целей сотни на участке в 150 км от линии фронта. HIMARS и, возможно, ATACMS российского наступления не остановят, но могут значительно замедлить», — считает он.

Коровай назвал возможным следующий сценарий атаки:

«Два наступления. Сначала удар будет направлен на запад, на Киев. Речь не о захвате города, а о создании угрозы в плане артиллерийского огня. Такой потенциальный подход россиян к Киеву может спровоцировать украинскую сторону перебросить туда свои резервы.

Тогда русские нанесут второй удар между Харьковом и Сумами. Это труднопроходимая местность, но если часть украинских сил будет выведена отсюда для защиты столицы, это поменяет дело. Русские хотели бы, чтобы переправы через Днепр находились под контролем их артиллерии и оттуда можно было бы начать наступление на юг, на Днепр, а также наступление на Запорожье. Это поставило бы украинцев, воюющих на Донбассе, в очень тяжелое положение, потому что у них были бы жуткие проблемы с восстановлением боеспособности. Можно сказать, что эти части попадут в окружение».

«Играет с огнем»

При этом аналитик отметил, что благодаря поддержке Запада Украина повысит свои боевые возможности. Она получит лучшее вооружение по сравнению с тем, что россияне могут выставить на поле боя.

Это означает, что крупная российская атака через несколько месяцев встретит гораздо большее сопротивление, чем сейчас.

Украина борется за свою жизнь, русские борются за то, чтобы как можно быстрее получить как можно больше земли и иметь возможность диктовать условия будущего перемирия. Но Путин и здесь «играет с огнем».

«Если Россия начнет крупное наступление, а Украина отразит эту атаку, это будет огромным ударом по русским. Не знаю, смогла бы Россия оправиться от такого поражения», — резюмировал подполковник.