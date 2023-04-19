Россия готовит диверсии в водах Дании, Норвегии и Швеции - DR

Опубликовано: 19.04.2023 13:56 , Обновлено: 19.04.2023

СМИ скандинавских стран подготовили документальный сериал, в котором утверждают, что Россия готовит диверсии на энергетических объектах в водах Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Для этого РФ использует формально исследовательские суда, но которые подчиняются ВМФ. Спецслужбы вышеуказанных стран зафиксировали активность российских кораблей-шпионов, которые, по их данным, готовят возможное повреждение морских ветряных турбин, газовых труб и силовых кабелей с помощью мин и подводных подрывов.

Новость Телеграф

По данным разведывательных служб северных стран и экспертов, российская военная программа в настоящее время составляет карту морских объектов в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Картографирование осуществляется большим количеством военных и гражданских кораблей, плавающих в скандинавских водах.

Датское издание DR.dk пишет, что цель таких рейдов состоит в том, чтобы спланировать саботаж против стран Северной Европы, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

Именно об этом говорится в новом документальном сериале «Война теней», который DR снял в сотрудничестве с телеканалами NRK в Норвегии, SVT в Швеции и Yle в Финляндии.

В качестве доказательства авторы фильма показали перехваченные радиопереговоры «кораблей-призраков», которые отключили свои передатчики АИС и, таким образом, не сообщают о своем местонахождении.

Примером может служить российский военный корабль «Адмирал Владимирский». Официально он занимается морскими исследованиями, но, по данным источников издания DR, корабль также используется для разведывательной работы.

В ноябре прошлого года корабль длиной 147,8 метра обогнул пролив Каттегат, не сообщая о своем местонахождении внешнему миру. Но судно постоянно отправляло радиосообщения на военно-морскую базу в России со своими позициями.

Таким образом, на основе перехваченного радиосообщения DR в ноябре 2022 года смог определить местонахождение российского военного корабля к северу от Сьелланс-Одде. Журналист и фотограф из DR поплыли туда и на самом деле нашли большое судно.

Когда команда DR приблизилась на быстроходной резиновой лодке к российскому кораблю, несколько человек с масками на лицах вышли на палубу, в том числе человек в форме и бронежилете, вооруженный винтовкой.

Основываясь на перехваченных радиопереговорах, DR , NRK, SVT и Yle смогли установить, что «Адмирал Владимирский» в течение месяца плавал по Балтийскому и Северному морям.

Маршрут корабля проходил как рядом с нынешними, так и будущими морскими ветряными электростанциями. Там российский корабль простоял несколько дней.

По оценкам разведывательных источников и экспертов, целью миссии «Адмирала Владимирского» в скандинавских водах была подготовка диверсии с целью парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы.

“Этим и занимаются исследовательские корабли в рамках подготовки к большой войне с НАТО”, - заявил высокопоставленный источник в одной из западных разведывательных служб.

В частности, российское военно-морское судно, вероятно, нанесло на карту силовые кабели на морском дне у прибрежных ветряных электростанций, заявил независимый военно-морской аналитик Саттон.

«Адмирал Владимирский» — далеко не единственное российское судно, поведение которого в скандинавских водах вызывало подозрения.

В прошлом году DR , NRK, SVT и Yle нанесли на карту большое количество данных о движении судов и обнаружили 50 российских судов, которые ходили подозрительными маршрутами.