Россия эвакуировала десять стратегических бомбардировщиков - Арестович

Опубликовано: 27.12.2022 08:38 , Обновлено: 27.12.2022

Украинские источники сообщили, что Россия подняла в воздух около десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95. Там предполагают, что это сделано для переброски ещё дальше от украинской границы из-за атак БПЛА.

“Сообщают о десятке Ту-95 в воздухе. Перебрасывают, вероятно, подальше от уязвимых авиабаз. Но не исключены и другие варианты”, - сообщил украинский журналист Цаплиенко.

Официально в Украине воздушную тревогу не объявляли. Хотя делают это каждый раз, когда российские Ту-95 взлетают с аэродромов.

В то же время, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина подтвердил, что Россия отвела самолёты с аэродрома Энегельс в Свердловской области, что находится в 700 километрах от Украины.

По его словам, 26 декабря должен был состояться массированный удар по территории Украины. «Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не состоялся удар. Но он был готов на сегодня», – сказал Арестович 26 декабря.

Позднее уркаинский журналист Цаплиенко со ссылкой на свои источники заявил, что россияне “спрятали свои самолеты вглубь страны после ударов беспилотников по аэродрому Энгельс”. По его словам, их передислоцировали на базу “Украинка” в Амурской области. Количество вывезенных самолетов станет точное известно после публикации спутниковых снимков, пообещал он.

В то же время, по данным украинцев на аэродроме “Энгельс-2” в Свердловской области остались три Ту-160 и шесть Ту-95МС. Российские власти не комментировали эти заявления.