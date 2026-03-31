Россия дала Украине 2 месяца на вывод войск с Донбасса - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дала Киеву два месяца для вывода войск из Донецкой области. В противном случае, говорят, условия мира будут уже другими.
Об этом заявил Зеленский, ссылаясь на слова американских посредников.
«Россия рассчитывает захватить Донбасс за два месяца, и если до тех пор Украина не выведет войска, то будут уже другие условия. Я удивлен, как можно до сих пор в это верить», — говорит президент.
Зеленский, таким образом, подтвердил, что условием завершения войны россияне выставляют выход ВСУ (Вооруженных сил Украины) из Донецкой области. По его словам, он намерен провести переговоры с США и генсеком НАТО (генеральным секретарем Организации Североатлантического договора).
С американской стороны будут Уиткофф, Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Обсудим, где мы находимся и как близко мы к трехсторонней договоренности, хотя бы к трехсторонней встрече», — рассказал президент Украины.
Вопрос о территориальных уступках Украиной остается основным камнем преткновения. Киев настаивает на фиксации линии фронта без юридического признания новых территорий в составе РФ. В свою очередь, российская сторона требует официального закрепления статуса аннексированных украинских областей.