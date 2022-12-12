Россия бомбит Украину "украинскими" ракетами - ГУР

Опубликовано: 12.12.2022 19:39 , Обновлено: 12.12.2022

У России есть ракеты "для еще трех-пяти волн ударов" по Украине, заявил украинский генерал, заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий. При этом Россия использует и украинские ракеты для бомбежки украинских же городов.

Вадим Скибицкий утверждает, что Россия использует старые украинские ракеты против Киева. Это ракеты, изготовленные на украинском оружейном заводе во времена СССР в 1970-х годах и переданные России в 1990-х годах в соответствии с соглашением об отказе от ядерного оружия и обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, были обнаружены в результате большой волны российских ударов по Украине в октябре.

В то время как запасы современных высокоточных ракет в России, как полагают, иссякают, украинский генерал утверждает, что российские оружейные заводы смогли создать 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования “Калибр” с начала войны. Получается, что с начала войны было выпущено всего около 40 новых ракет.

В интервью New York Times Скибицкий предложил подробную оценку нынешних возможностей России и способности Украины противостоять угрозе.

“По нашим расчетам, у них есть ракеты еще для трех-пяти волн атак. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет”, - утверждает Скибицкий. Он также обозначил четыре основных направления, с которых Россия запускает ракеты в Украину - из Черного моря на юге, из района вокруг Каспийского моря на юго-востоке, из России на востоке и из Беларуси на севере Украины.