Российскому посольству в Сербии подарили кровавый торт с черепом

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Опубликовано: 24.02.2023 13:57 , Обновлено: 24.02.2023

В Сербии юрист Чедомир Стойкович попытался доставить в российское посольство в Белграде кровавый торт, украшенный черепом. Таким образом он решил "поздравить" российских дипломатов с годовщиной начала войны России с Украиной.

Около двадцати активистов также принесли письмо президенту России Владимиру Путину с предложением отправиться в Международный суд за преступления, совершенные в Украине.

Однако сербская полиция не позволила им подойти к зданию посольства. Чедомир Стойкович, возглавлявший активистов, по этому поводу заявил, что действия полиции “свидетельствуют о том, что Сербия является оккупированным государством”.

“Эта полиция здесь не для того, чтобы обеспечить демократию, обеспечить уважение прав человека, она не для того, чтобы обеспечить нашу Конституцию и свободу выражения мнений”, - сказал он.

Акцию протеста организовала ассоциация сербских граждан “Октябрь”. Стойкович, лидер этого объединения, сказал, что ему “стыдно”, что Сербия не ввела санкции против России даже через год.

“Сербия не солидарна с Украиной и не стала частью единства Европы, которая сегодня объединена, как никогда не было в истории. Сербия, которая оккупирована Россией, не является ее частью и мешает единству Европы в ущерб себе”, - сказал Стойкович.