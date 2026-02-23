Российское посольство вывесило транспарант и попало в скандал в Южной Корее

Опубликовано: 23.02.2026 17:03 , Обновлено: 23.02.2026

Власти Южной Кореи выразили протест против размещения на фасаде российского посольства в Сеуле огромного баннера с лозунгом «Победа будет за нами». Об этом сообщило в понедельник агентство AFP.

Появление баннера совпало с четвертой годовщиной начала войны России против Украины, которая наступит во вторник.

Красно-бело-синий баннер с надписью на русском языке был замечен ещё на выходных. И вот министерство иностранных дел Южной Кореи опубликовало заявление, в котором заявило, что «правительство Южной Кореи последовательно придерживается своей позиции о том, что вторжение России в Украину является незаконным актом».

«В этом контексте мы довели до сведения российской стороны нашу позицию относительно баннера», — добавили в министерстве.

Сеул утверждает, что лозунг, известный еще со времен СССР и Второй мировой войны, может привести к «ненужной напряженности» и нарушает дипломатический этикет.

Тем не менее, диппредставительство РФ отказалось убирать транспарант, ссылаясь на неприкосновенность здания, согласно международным соглашениям.