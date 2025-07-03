Российское Минобороны сообщило о гибели заместителя главкома ВМФ РФ

Опубликовано: 03.07.2025 14:24 , Обновлено: 03.07.2025

Министерство обороны России 3 июля сообщило о гибели заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова. По информации ведомства, крупный военачальник погиб накануне, 2 июля, "во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области".

Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, который одним из первых среди российских чиновников подтвердил смерть Гудкова, назначенного на эту должность всего три месяца назад, заявил, что генерал-майор погиб, “выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами”. В сообщении Министерства обороны о смерти других военнослужащих ничего не сказано.

По информации российского РБК, Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте этого года. До этого он руководил 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая принимала активное участие в боевых действиях в Курской области.

Осенью 2023 года Гудков получил медаль “Золотая звезда” Героя России со следующей формулировкой от Минобороны РФ: “за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями”.

По данным украинских Telegram-каналов, генерал-майор погиб вместе с десятком других офицеров после удара Вооружённых сил Украины по командному пункту в районе Коренево, недалеко от российско-украинкой границы.