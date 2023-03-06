Российский ведущий Соловьев попал под обстрел на Донбассе

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Опубликовано: 06.03.2023 08:40 , Обновлено: 06.03.2023

Телеведущий российского гостелеканала Владимир Соловьев вечером 5 марта заявил, что вместе со своей съемочной командой попал под обстрел во время посещения 155-й бригады морской пехоты РФ под Угледаром.

По словам Соловьева, населенный пункт, в котором проходила его встреча с военными, попал под артиллерийский обстрел.

«Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в эфире своей телепрограммы.

Телеведущий считает, что «произошла утечка о том, что он должен быть в этом подразделении». И за съемочной командой якобы «стали охотиться».

Также он показал видео, как утверждается, с места событий. На кадрах видно, что Соловьев и съемочная группа находятся в укрытии. После этого недалеко от их места пребывания слышно сильный взрыв.

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К слову, как пишут СМИ, морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота России в ноябре 2022 года пожаловались на командование и большие потери губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Чиновник назвал их жалобу «взбросом украинских спецслужб», а Минобороны РФ в ответ на это заявило, что потери бригады за указанный период не превышают 1%.

В феврале 2023 года украинские СМИ сообщили, что под Угледаром была разбита российская танковая колонна, в которую в том числе входили бойцы 155-й бригады.