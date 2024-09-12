Российский тележурналист Николай Сванидзе скончался после тяжёлой болезни

Опубликовано: 12.09.2024 09:25 , Обновлено: 12.09.2024

В Москве в возрасте 69 лет после продолжительной тяжёлой болезни скончался известный журналист Николай Сванидзе, стоявший у истоков современного российского телевидения. Такую информацию в четверг, 12 сентября, распространило российское издание "Московский комсомолец".

По данным газеты, Сванидзе скончался накануне вечером в собственной квартире на улице Маршала Василевского.

Известно, что в последние годы Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года он попал в одну из московских больниц с пневмонией и отеком легких, на какое-то время его пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом же году у журналиста диагностировали ишемию головного мозга.

[info_b]Сванидзе - обладатель многочисленных наград и премий, автор десятка документальных фильмов и нескольких книг исторического характера, но больше всего широкой публике известен как телевизионный журналист.

Работал на российском телевидении с 1991 года. Изначально он был автором закадровых комментариев в новостной программе “Вести”, а затем обзавёлся собственными циклами исторических телепрограмм и телефильмов. Одно время возглавлял Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, был членом Общественной палаты Российской Федерации и входил в Совет по правам человека при президенте РФ, из которого был исключён в ноябре 2022 года по решению Путина.[/info_b]