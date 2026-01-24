Российский танкер потерял управление у берегов Африки

Опубликовано: 24.01.2026 09:42 , Обновлено: 24.01.2026

Нефтяной танкер «Прогресс», который с осени 2025 года ходит под российским флагом, потерял управление и дрейфует у берегов Алжира. По данным Bloomberg, это судно находится под санкциями за перевозку российской нефти.

Танкер класса LR2 (Large Range 2) шел на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала, имея на борту около 730 000 баррелей российской нефти марки «Урал». Однако, миновав Алжир в среду днем, судно резко повернуло на север и сошло с судоходных путей.

Затем судно подало сигнал «Не управляется», а его скорость упала примерно до одного узла. К полудню пятницы, согласно данным слежения, «Прогресс» продолжал дрейфовать на восток со скоростью около 1 узла.

По всей видимости, на танкере случилась механическая неисправность.

В международной базе данных судоходства Equasis указано, что управляющей компанией судна «Прогресс» является компания Legacy Marine LLC, базирующаяся в Санкт-Петербурге, Россия.