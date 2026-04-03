Российский суд приговорил художника из Германии к 8,5 годам колонии за карнавальные платформы

Опубликовано: 03.04.2026 08:53 , Обновлено: 03.04.2026

Суд в Москве вынес заочное решение о приговоре немецкому скульптору Жаку Тилли. Его осудили на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. Российский судья признал художника виновным в «оскорблении чувств верующих» и распространении «фейков» о российской армии.

Суд также назначил немцу штраф в размере около 2000 евро, а также запретилзапретилься профессиональной деятельностью на четыре года. Таким образом, если бы скульптора на самом деле отправили в российскую тюрьму, уже через 4 года он в стенах колонии снова смог бы творить.

Поводом для заочного судебного процесса, о котором немецкий художник узнал лишь из прессы, стали созданные Тилли карнавальные платформы, в которых он в сатирической форме изобразил президента России Владимира Путина. Обвинение строилось на основании статьи УК РФ о дискредитации государственных органов, включая армию и руководство страны.

Сам художник сказал, что не был официально уведомлен о процессе. А его адвокат, назначенный российскими властями, просила оправдать скульптора за недостатком доказательств. Суд отказал.

Тилли находится за пределами России и экстрадиция ему, естественно, не грозит. Однако при поездках в некоторые страны, которые поддерживают политику РФ, он может столкнуться с риском задержания.