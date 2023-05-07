Российский Су-35 пытался протаранить польский самолёт - Правительство Польши

Опубликовано: 07.05.2023 18:27 , Обновлено: 07.05.2023

Польское правительство сообщило 7 мая, что российский Су-35 5 мая чуть не спровоцировал катастрофу, "агрессивно маневрируя" и сближаясь. Российский летчик на боевом истребителе таким образом вел себя рядом с лёгким многоцелевым двухмоторным самолетом L410.

Он участвовала в патрульных полетах миссии Frontex (агентства ЕС по безопасности внешних границ) над Черным морем. На данный момент другие полета были отменены.

Известно, что российский истребитель Су-35 перехватил самолет L410, принадлежащий польской Пограничной службе, который летел над Черным морем в патруле совместно с румынскими пограничными службами. По информации польской службы, российский истребитель “совершил агрессивные и опасные маневры – три сближения с польским самолетом без безопасного расхождения”. Су-35 приближался почти вплотную - до 5 метров.

В результате маневров россиян, образовалась опасная турбулентность, из-за чего польский экипаж из пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту.

ВВС стран НАТО по тревоге подняли боевую авиацию.

В свою очередь, представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в Варшаве это считают “спланированной провокацией”.

“Россия цинично и целенаправленно усиливает напряженность, а инцидент с тараном польского самолета стал еще одной попыткой запугать Польшу… В очередной раз действия Москвы показывают, что именно Россия является агрессивной и враждебной в Польше страной”, - заявил также и министр правительства Польши по вопросам безопасности Станислав Жарин.

“В очень серьезном акте насилия российский истребитель Су-35 попытался протаранить польский патрульный самолет”, - написал польский министр в Twitter.

Жарин сообщил, что в начале недели следует ожидать реакции польских властей на этот инцидент. Он добавил, что за дальнейшие формальные действия по этому вопросу на международном уровне, скорее всего, будет отвечать Frontex.

“Это произошло в пятницу, это было опасно и физически опасно для наших пилотов, но это также действие государственного, политического характера, которое должно быть осуждено международным сообществом. Россияне снова пересекли определенную границу, и, к сожалению, следует ожидать, что они будут продолжать это делать, - подчеркнул он в эфире IAR.

Польский польский министр отметил, что инцидент с польским самолетом воспринимается польскими властями как серьезная российская провокация. “Это показывает, что Россия заинтересована в эскалации ситуации и напряженности между Россией и Западом”, - добавил он.