Российский оператор объявил о полном отключении Интернета в одном из регионов

Опубликовано: 02.02.2023 15:50 , Обновлено: 02.02.2023

Российский мобильный оператор «МКС» 2 февраля заявил, что в одном из регионов полностью отключат мобильный интернет «по распоряжению органов исполнительной власти».

Речь идет о так называемой «ЛНР», которую Владимир Путин «присоединил» к России в конце сентября 2022 года. «МКС» является там единственным мобильным оператором.

«В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций “Об ограничении услуг доступа к сети Интернет”, услуга “Мобильный интернет” с 11 февраля 2023 года будет исключена из всех тарифных планов», — сказано на его сайте.

С чем это связано, там не объяснили. В телеграм-каналах опубликовали версию, что из-за того, что «местные активно подсвечивают и сдают расположение российских войск».

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко написал, что «это может свидетельствовать и о том, что росссияне готовятся к наступлению. Причем, в ближайшее время».

К слову, 1 февраля как украинских, так и российских военных телеграмм-каналах заявили, что россияне перешли в наступление на Лиманском направлении (от Кременной на запад). Кроме того, российские войска стремятся помимо прочего взять в полукольцо подразделения ВСУ, обороняющие Северск и окрестности, сообщило издание «Страна».