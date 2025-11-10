Российский курорт атаковали беспилотные катера

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Опубликовано: 10.11.2025 08:48 , Обновлено: 10.11.2025

В ночь на 10 ноября в районе порта города Туапсе произошла атака с применением беспилотных катеров. Инцидент получил освещение в местных сообществах и Telegram-каналах.

По данным российских пабликов, атака была направлена на портовый терминал. Украинские источники, со ссылкой на информированные лица, также сообщают о взрыве в районе одного из причалов.

В местных чатах жителям Туапсе и близлежащих населенных пунктов рекомендовали соблюдать меры безопасности и отойти от окон и держаться подальше от берега.

Это не первая подобная атака на порт Туапсе. Как ранее сообщало агентство Reuters, в начале ноября порт приостановил экспорт нефтепродуктов после атаки беспилотников, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку. По данным агентства, тогда была повреждена инфраструктура порта.

Украинские СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, заявили о нескольких попаданиях в терминал в ходе новой атаки. Сообщается о повреждениях танкера, нефтеналивных мощностей и здания порта. Российская сторона ранее подтверждала факт возгорания и повреждения судна и терминала в результате налета.

По информации Reuters, после предыдущего инцидента переработка на заводе была полностью остановлена из-за повреждений портовой инфраструктуры, а несколько танкеров были отбуксированы на якорную стоянку.